Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany setzt trotz des Meister-Matchballs in der Fußball-Bundesliga auf Rotation. Vier Tage nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid (4:3) ändert der Belgier in der Partie gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr/DAZN) seine Startelf auf acht Positionen. Unter anderem ersetzt Jonas Urbig Kapitän Manuel Neuer im Tor.
FC Bayern mit acht Wechseln gegen den VfB
Zwischen dem Duell mit Real Madrid und dem Pokal-Halbfinale in Leverkusen schont Trainer Vincent Kompany zahlreiche Stammkräfte.
Bayern-Trainer Vincent Kompany
© AFP/SID/Karl-Josef HILDENBRAND
Drei Tage vor dem Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen stehen einzig Josip Stanisic, Joshua Kimmich und Luis Díaz wie schon gegen Real in der Anfangsformation. Neben Urbig rücken Min-Jae Kim, Hiroki Ito, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro, Jamal Musiala und Nicolas Jackson in die erste Elf. Schon ein Unentschieden würde den Bayern zum Gewinn ihrer 35. Meisterschaft genügen.