FC Bayern mit acht Wechseln gegen den VfB

SID 19.04.2026 • 16:37 Uhr Zwischen dem Duell mit Real Madrid und dem Pokal-Halbfinale in Leverkusen schont Trainer Vincent Kompany zahlreiche Stammkräfte.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany setzt trotz des Meister-Matchballs in der Fußball-Bundesliga auf Rotation. Vier Tage nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid (4:3) ändert der Belgier in der Partie gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr/DAZN) seine Startelf auf acht Positionen. Unter anderem ersetzt Jonas Urbig Kapitän Manuel Neuer im Tor.