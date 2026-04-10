FC Bayern reist im Sommer nach Asien

SID 10.04.2026 • 09:40 Uhr In der ersten Augustwoche bestreiten die Münchner Spiele in Südkorea und in Hongkong.

Der FC Bayern wird im kommenden Sommer zum wiederholten Male zu Spielen nach Asien reisen. Dabei treffen die Münchner zwischen dem 1. und dem 8. August zunächst auf der südkoreanischen Insel Jeju auf den lokalen Klub Jeju SK FC (4.), danach kommt es in Hongkong zur Begegnung mit dem englischen Premier-League-Klub Aston Villa (7.). Für den deutschen Rekordmeister ist es die zehnte sogenannte „Summer Tour“.

„Internationalisierung ist für den gesamten deutschen Fußball unabdingbar, um sich weiterzuentwickeln – und der FC Bayern ist auf diesem Gebiet seit Jahren Pionier“, sagte der Münchner Marketing-Vorstand Rouven Kasper und ergänzte: „Wir sind in München zu Hause und haben gleichzeitig unsere Fans und Partner auf der ganzen Welt im Blick. Rund eine Milliarde Menschen sympathisieren mit dem FC Bayern, gut die Hälfte davon ist aus Asien.“