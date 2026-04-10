FC Bayern verkündet bittere Karl-Nachricht

Maximilian Huber 10.04.2026 • 12:11 Uhr Lennart Karl fällt vorerst aus. Der 18-Jährige hat sich eine Oberschenkel-Verletzung zugezogen.

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München: Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bekanntgab, wird Lennart Karl vorerst ausfallen und dem Team nicht zur Verfügung stehen.

Der 18-Jährige zog sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zu, wie eine Untersuchung des FC Bayern ergab. Für das Duell mit Real Madrid am Mittwoch wird der Offensivspieler definitiv ausfallen.

Auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Karls Ausfall keine gute Nachricht. Der 18-Jährige hatte in der zurückliegenden Länderspiel-Periode sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gefeiert und sich für eine WM-Teilnahme empfohlen.