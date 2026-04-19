Fünf Spiele ohne Sieg: Darmstadt fällt zurück

SID 19.04.2026 • 15:33 Uhr Die Lilien verlieren beim Endspurt der 2. Liga den Aufstieg aus den Augen.

Der Dreierpack von Noel Futkeu war zu viel für die Lilien: Die anhaltende Schwächephase im Endspurt der 2. Liga macht den Aufstieg von Darmstadt 98 in die Fußball-Bundesliga für Darmstadt 98 immer unwahrscheinlicher. Die Lilien verloren am 30. Spieltag trotz zweimaliger Führung 2:3 (1:1) beim Abstiegskandidaten SpVgg Greuther Fürth und warten damit seit mittlerweile fünf Partien auf einen Sieg.

Futkeu (41., Handelfmeter/86. und 90.+3) traf dreimal für die Franken, die einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt feierten. Darmstadt hat seit November 2025 auswärts nicht gewonnen. Die Hessen haben fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, die Treffer von Torjäger Isac Lidberg (35.) und dem eingewechselten Yosuke Furukawa (77.) reichten nicht.

„Es ist völlig klar, es ist für uns entscheidend, dreifach zu punkten – dann haben wir noch einiges in der eigenen Hand“, sagte Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Es ist noch nicht alles vorbei, wenn wir nicht gewinnen. Aber um eine realistische Chance zu haben, müssen wir gewinnen.“

Beide Mannschaften gingen die Begegnung offensiv an, es wurde in den ersten Minuten vor beiden Toren gefährlich. Im Anschluss beruhigte sich das Spiel allerdings. Das änderte sich nach rund einer halben Stunde. Lidberg nutzte den Fehler von Fürths Torwart Silas Prüfrock und staubte ab. Es war bereits das 15. Saisontor des Schweden. Kurz darauf glich Futkeu vom Punkt aus, der Stürmer traf zum 13. Mal in der aktuellen Spielzeit.