30 Jahre vorgesorgt: Änderung an der Bundesliga-Meisterschale

SID 15.04.2026 • 10:45 Uhr Um für die zukünftigen Titelträger gewappnet zu sein, wird die Bundesliga-Meisterschale verändert.

Die ikonische Meisterschale der Fußball-Bundesliga ist erneut gewachsen. Der Außenring wurde durch einen größeren Ring ersetzt, um mehr Platz für die Gravuren der künftigen deutschen Meister zu schaffen. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mit. Für die nächsten 30 Jahre ist nun vorgesorgt.

Der größere Außenring umfasst insgesamt fünf Bahnen, zwei mehr als zuvor. Alle Meister ab 1982 wurden auf dem neuen Ring eingraviert.

Die Trophäe wurde für die Umgestaltung in alle Einzelteile zerlegt und grundlegend restauriert. Sie wiegt nun mehr als elf Kilogramm und hat einen Durchmesser von 56 cm.

Zuletzt wurde die Schale 2008/09 erweitert

1949 ersetzte die Meisterschale die im Zweiten Weltkrieg verschollene Statue „Victoria“. Die Trophäe wurde einst von der Kunstprofessorin Elisabeth Treskow an den Kölner Werkschulen entworfen und gefertigt. Alle Meister seit 1903 sind auf ihr verewigt.