Geldsegen für Leipzig: Openda wechselt fest zu Juve

SID 13.04.2026 • 14:45 Uhr Für den belgischen Stürmer greift eine Kaufoption, die den Sachsen rund 50 Millionen Euro einbringt.

Geldsegen für RB Leipzig: Der Fußball-Bundesligist kann durch den bevorstehenden festen Abgang von Stürmer Lois Openda zu Juventus Turin Einnahmen in Millionenhöhe einplanen. Nach SID-Informationen greift nach Juves jüngstem 1:0-Sieg bei Atalanta Bergamo eine Kaufoption für den Belgier. Durch die Klausel erhält Leipzig ein Gesamtpaket von rund 50 Millionen Euro aus Leihgebühr, Ablöse und Boni.