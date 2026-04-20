Bundesliga: Gladbach-Boss trifft Entscheidung

SID 20.04.2026 • 05:29 Uhr Sportchef Rouven Schröder stärkt Eugen Polanski den Rücken. Gleichzeitig kündigt er für nach der Saison eine gründliche Analyse an.

Sportchef Rouven Schröder hat Borussia Mönchengladbachs Trainer Eugen Polanski für den anstehenden Abstiegskampf den Rücken gestärkt, gleichzeitig aber eine Analyse für die Zeit nach der Saison angekündigt.

„Eugen ist unser Trainer. Und Eugen wird uns über den Strich führen. Er ist der Letzte, der nicht mit Borussia erfolgreich sein will“, sagte Schröder nach dem 1:1 (1:0) gegen Mainz 05.

Bundesliga: „Im Sommer kritisch hinterfragen“

Gegen Mainz hatte die Borussia erst tief in der Nachspielzeit den Ausgleich (90.+8) kassiert, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. „Wir müssen über den Strich. Und dann glaube ich schon, dass wir uns im Sommer ganz kritisch hinterfragen müssen, ob uns das in der Form reicht“, sagte Schröder, der darum bat, diese Aussage „nicht in irgendeine Richtung zu interpretieren.“

Gegen Mainz spielte die Borussia indes lange Zeit viel zu passiv und hatte am Ende nur 38 Prozent Ballbesitz. „Jeder weiß: Wenn du dich einigelst, wird es auf Dauer nicht reichen. Dann wird des auch in Wolfsburg nicht reichen“, sagte Schröder. Am kommenden Samstag ist Gladbach beim Tabellen-17. zu Gast, eine Niederlage dort würde die Lage noch einmal verschärfen.