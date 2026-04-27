Gladbach macht erneut Minus - Umsatz gestiegen

SID 27.04.2026 • 18:03 Uhr Borussia Mönchengladbach verkündet die Geschäftszahlen. Dabei machten die Fohlen erneut Verluste. Der Umsatz stieg derweil.

Borussia Mönchengladbach hat auch im Geschäftsjahr 2025 Verluste gemacht. Das Minus beim Fußball-Bundesligisten lag nach Steuern bei 3,9 Millionen Euro und bewegte sich damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (-2,4 Millionen). Das gab Geschäftsführer Stefan Stegemann auf der Mitgliederversammlung am Montagabend bekannt.

Allein bei den TV-Erträgen standen im Jahr 2025 fast 5,5 Millionen Euro weniger auf der Habenseite als noch ein Jahr zuvor.

Gladbach macht zum fünften Mal in sechs Jahren Minus

Für die Borussia war es das fünfte Minus in den vergangenen sechs Jahren, vor allem die Corona-Zeit hatte den fünfmaligen Meister getroffen.