Gladbach macht erneut Minus - Umsatz gestiegen

Borussia Mönchengladbach hat auch im Geschäftsjahr 2025 Verluste gemacht. Das Minus beim Fußball-Bundesligisten lag nach Steuern bei 3,9 Millionen Euro und bewegte sich damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (-2,4 Millionen). Das gab Geschäftsführer Stefan Stegemann auf der Mitgliederversammlung am Montagabend bekannt.
Gladbach macht erneut Minus
Borussia Mönchengladbach verkündet die Geschäftszahlen. Dabei machten die Fohlen erneut Verluste. Der Umsatz stieg derweil.
Allein bei den TV-Erträgen standen im Jahr 2025 fast 5,5 Millionen Euro weniger auf der Habenseite als noch ein Jahr zuvor.
Gladbach macht zum fünften Mal in sechs Jahren Minus
Für die Borussia war es das fünfte Minus in den vergangenen sechs Jahren, vor allem die Corona-Zeit hatte den fünfmaligen Meister getroffen.
Das Eigenkapital der Gladbacher, das 2019 noch bei 103,3 Millionen und 2024 bei 48,9 Millionen lag, beträgt aktuell 44,9 Millionen Euro. Der Umsatz stieg derweil von 184 auf 189 Millionen.