Heldt zu Eta-Zukunft: „Nicht sinnvoll, etwas auszuschließen“

SID 13.04.2026 • 13:57 Uhr Union Berlins Geschäftsführer hält sich bedeckt hinsichtlich eines möglichen Verbleibs von Marie-Louise Eta als Cheftrainerin der Männer.

Interimstrainerin Marie-Louise Eta könnte unter Umständen auch über die laufende Saison hinaus beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin in der Verantwortung bleiben. „Wir werden allen Fokus auf das Spiel gegen Wolfsburg legen. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es nicht sinnvoll, irgendwas auszuschließen. Wir haben einen grundsätzlichen Plan. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen“, sagte Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Profifußball, bei einer Pressekonferenz am Montag.

Die bisherige U19-Trainerin Eta hatte am Samstagabend Steffen Baumgart beerbt, der nach dem 1:3 beim 1. FC Heidenheim entlassen worden war – und ist damit die erste Cheftrainerin in der Geschichte der Männer-Bundesliga. Bislang ist geplant, dass die 34-Jährige das Team für die finalen fünf Spieltage betreut und zur neuen Spielzeit das Frauenteam in der Bundesliga übernimmt. Ihr Debüt als hauptverantwortliche Trainerin der Männer gibt Eta am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.