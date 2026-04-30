Hjulmand: "Die spielen ganz guten Fußball, glaube ich"

SID 30.04.2026 • 14:56 Uhr Leverkusen trifft am Samstag im Kampf um die Europa-Plätze auf Leipzig. Trainer Hjulmand verlangt hundertprozentigen Fokus.

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand hat vor dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vollen Fokus auf die letzten drei Saisonspiele gefordert. Das Ziel sei klar die Qualifikation für die Champions League. „Die spielen ganz guten Fußball, glaube ich“, sagte der 54-Jährige über RB und betonte: „Wir haben viel zu gewinnen. Wir haben drei Spiele und mit diesen drei Spielen können wir in die Champions League nächstes Jahr. Mein Fokus liegt 100 Prozent auf diesen Spielen“.

Während der Tabellendritte aus Leipzig die Qualifikation für die Champions League mit einem Sieg bereits sicher hätte, braucht Leverkusen den Dreier unbedingt, um die Chance auf einen Platz im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb zu wahren. Die Werkself steht aktuell mit 55 Punkten zwei Zähler hinter Hoffenheim und Stuttgart auf Rang sechs, die im zweiten Duell des 32. Spieltags um die Königsklassen-Teilnahme direkt aufeinander treffen.

„Wir haben eine gemeinsame Verantwortlichkeit für das Feuer und die Motivation auf dem Platz“, sagte Hjulmand: „Taktische Möglichkeiten gibt es immer, aber wir müssen 90 Minuten mit unserer Spielphilosophie spielen. Qualität, Mentalität und Körpersprache, das ist die Basis.“