Hjulmand: "Die spielen ganz guten Fußball, glaube ich"

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand hat vor dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vollen Fokus auf die letzten drei Saisonspiele gefordert. Das Ziel sei klar die Qualifikation für die Champions League. „Die spielen ganz guten Fußball, glaube ich“, sagte der 54-Jährige über RB und betonte: „Wir haben viel zu gewinnen. Wir haben drei Spiele und mit diesen drei Spielen können wir in die Champions League nächstes Jahr. Mein Fokus liegt 100 Prozent auf diesen Spielen“.
„Die spielen guten Fußball, glaube ich“
Während der Tabellendritte aus Leipzig die Qualifikation für die Champions League mit einem Sieg bereits sicher hätte, braucht Leverkusen den Dreier unbedingt, um die Chance auf einen Platz im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb zu wahren. Die Werkself steht aktuell mit 55 Punkten zwei Zähler hinter Hoffenheim und Stuttgart auf Rang sechs, die im zweiten Duell des 32. Spieltags um die Königsklassen-Teilnahme direkt aufeinander treffen.
„Wir haben eine gemeinsame Verantwortlichkeit für das Feuer und die Motivation auf dem Platz“, sagte Hjulmand: „Taktische Möglichkeiten gibt es immer, aber wir müssen 90 Minuten mit unserer Spielphilosophie spielen. Qualität, Mentalität und Körpersprache, das ist die Basis.“
Ob der am Oberschenkel verletzte Christian Kofane und auch Torhüter Mark Flekken nach muskulären Problemen wieder zum Einsatz kommen, entscheide sich am Freitag nach dem Abschlusstraining, teilte der Däne mit. Positiv bewertet er die Vertragsverlängerung von Verteidiger Edmond Tapsoba. Es sei ein „super Zeitpunkt“, sagte der Trainer und lobte Tapsobas „gute Verbindung zu allen“ sowie dem „Potenzial zum Führungsspieler“.