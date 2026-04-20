Hoeneß: Das kann Deutschland von Bayern-Coach Kompany lernen

Maximilian Huber 20.04.2026 • 19:42 Uhr Vincent Kompany führt den FC Bayern zur nächsten Deutschen Meisterschaft. Ehrenpräsident Uli Hoeneß lobt die Arbeit des Belgiers in höchsten Tönen.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die herausragende Arbeit von Cheftrainer Vincent Kompany gelobt und daran erinnert, dass nicht wenige Journalisten und Experten den Klub für die Verpflichtung des Belgiers vor knapp zwei Jahren kritisiert hatten.

„Als wir Vincent verpflichtet haben, haben ja alle gedacht: Wie soll einer, der von einem Absteiger aus England kommt, die Bayern führen? Das haben ihm ja viele nicht zugetraut“, sagte Hoeneß im Gespräch mit Bild.

Hoeneß schon zu Beginn von Kompany überzeugt

Kompany war mit dem FC Burnley im Jahr 2024 aus der Premier League abgestiegen, anschließend wechselte der Ex-Profi zum FC Bayern München. Hoeneß verriet, dass er schon beim ersten Treffen von Kompany überzeugt war.

„Wir haben uns im Käfer mit Vincent, seinem Vater, Herbert Hainer, Max Eberl und Christoph Freund zum Essen getroffen. Nach einer halben Stunde habe ich Max unter dem Tisch am Knie gepackt und den Daumen hochgemacht. Da wusste ich und habe gespürt, dass es gut wird und Vincent der richtige Mann für uns ist.“

Hoeneß preist Kompanys Arbeitsmoral an

Der ehemalige Innenverteidiger hatte am Sonntag mit dem FC Bayern durch den 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart die 35. Deutsche Meisterschaft eingetütet. In erster Linie zeigte sich Hoeneß von der Arbeitsmoral des Belgiers beeindruckt.

„Dass Vincent das Wort Arbeit in den Mittelpunkt seiner Analyse gestellt hat. Das hat mir sehr gefallen und könnte auch ein gutes Beispiel und Vorbild für unser Land sein. Manche glauben ja, dass alles auch mit weniger Arbeit geht – aber das ist komplett falsch“, führte Hoeneß aus.

„Der Vincent ist jeden Morgen um 7.30 Uhr hier und abends einer der Letzten. Man sieht, dass er einfach Spaß hat, und er hat auch nie angefangen zu jammern, wenn ein Spieler mal verletzt war. Er hat hier jeden einzelnen Spieler besser gemacht. Auch Harry Kane, und das ist die eigentliche Kunst.“

FC Bayern auf der Triple-Mission

Schon am Sonntag waren diverse Lobeshymnen auf Kompany eingeprasselt. Klub-Präsident Herbert Hainer bezeichnete den 40-Jährigen als „Sechser im Lotto“.