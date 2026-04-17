FC Bayern: Das rät Hoeneß bei Neuer

SID 17.04.2026 • 15:30 Uhr Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß würde sich wünschen, dass Manuel Neuer noch ein Jahr dranhängt und seinen designierten Erben Jonas Urbig als Mentor anleitet.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern hat sich für eine abermalige Vertragsverlängerung mit Kapitän Manuel Neuer stark gemacht und sieht den Torwart als Mentor für dessen designierten Erben Jonas Urbig.

„Wenn es nach mir geht, werden wir versuchen, ihn noch ein Jahr zu behalten und ihn zu bitten, ein Patronat für den Urbig zu machen“, sagte Hoeneß im Podcast Auf eine weiß-blaue Tasse mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

FC Bayern: Hoeneß traut Urbig das Neuer-Erbe zu

Neuer (40) müsste sich dabei bereit erklären, „auf manche Spiele zu verzichten, damit der Jonas Nachfolger wird“, betonte Hoeneß. Er sei bei Urbig anfangs skeptisch gewesen, bekannte der frühere Präsident und Manager der Bayern, aufgrund seiner bisherigen Leistungen traue er dem 22-Jährigen das schwere Neuer-Erbe nun jedoch zu. „Aber das kann er nur schaffen, wenn er spielt. Deswegen wird es sehr wichtig sein, dass Manuel bereit ist, eine Patenschaft für ihn zu übernehmen.“