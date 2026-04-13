Hoeneß: „Wir haben es in der Hand“

SID 13.04.2026 • 05:57 Uhr Sebastian Hoeneß, der Trainer des VfB Stuttgart, ist vor dem heißen Saisonendspurt zuversichtlich. Allerdings fehlt jetzt erst einmal Deniz Undav.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß will vor dem heißen Saisonendspurt nicht zu sehr auf die Konkurrenten im engen Kampf um die Champions League schauen. „Das ist natürlich der Schlüssel, bei sich zu bleiben. Wir sind in der Position, dass wir es in der Hand haben – und wir trauen uns das auch zu“, sagte Hoeneß nach dem klaren 4:0 (2:0) gegen den Hamburger SV bei DAZN selbstbewusst.

Der VfB liegt vor den letzten fünf Saisonspielen als Tabellendritter nun vier Punkte vor dem Fünften Bayer Leverkusen. Allerdings warten auf die Schwaben noch einige Herausforderungen. Am Sonntag (17.30 Uhr) geht es zunächst zum dominanten FC Bayern, zudem treffen die Stuttgarter auch noch auf die direkten Widersacher TSG Hoffenheim und Leverkusen. Weitere Gegner in der Liga sind für den Pokal-Halbfinalisten Werder Bremen und Eintracht Frankfurt.

Bundesliga: Stuttgart spielt jetzt gegen die Bayern

Hoeneß sprach von einem „taffen Programm. Wir spielen jetzt gegen die Bayern. Aber das ist ja auch eine Riesenchance, gegen die Mannschaften direkt zu spielen. Das sind dann sechs-Punkte-Spiele und aus der Position der Stärke heraus können das natürlich genau die entscheidenden Spiele sein“, betonte der 43-Jährige: „Aber eins nach dem anderen. Wir bleiben demütig.“

In München muss Hoeneß auf Deniz Undav verzichten. Der Nationalspieler, mit 18 Treffer bester deutscher Angreifer der Liga, kassierte kurz vor Schluss gegen den HSV bei einem Handgemenge seine fünfte Gelbe Karte. „Ich kann ihn ein Stück weit verstehen. Andererseits war es natürlich unnötig. Deniz in München nicht dabei zu haben, ist nichts, was man gerne hat“, sagte Hoeneß.