In Hoffenheim hemmt der Champions-League-Gedanke

SID 05.04.2026 • 06:34 Uhr Das Thema Königsklasse wollen die Kraichgauer erstmal ausblenden.

Nach dem nächsten Rückschlag im Rennen um die Champions League schob Andreas Schicker den großen Traum erstmal beiseite.

„Am Ende sind wir gut beraten, wenn wir das Wort mal weglassen und so wie zu Beginn der Saison die Leichtigkeit wieder zurückbekommen. Das wird der Schlüssel sein“, sagte der Sport-Geschäftsführer der TSG Hoffenheim nach dem bitteren 1:2 (1:1) gegen den FSV Mainz 05.

Hoffenheim: Zu einfache Gegentore

Generell seien die 50 Punkte nach 28 Spieltagen „schon sehr gut“, führte der 40-Jährige aus: „Die Chancen stehen nach wie vor sehr, sehr gut, dass es in Richtung Europa geht. Welcher Wettbewerb es dann auch immer wird.“ In den vergangenen sechs Partien holte die TSG nur einen Sieg. „Derzeit ist es so, dass wir zu einfache Tore bekommen und uns nach vorne nicht so leicht tun“, erklärte Schicker: „Die Spiele, die wir vor einem Monat noch gezogen haben, ziehen wir im Moment nicht.“