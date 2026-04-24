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Bundesliga: Hoffenheim bindet Leistungsträger

Hoffenheim bindet Leistungsträger

Die Kraichgauer verlängern den Kontrakt eines Sommer-Neuzugangs vorzeitig.
Der Sieg gegen Dortmund war für Hoffenheim immens wichtig im Kampf um die Champions League. Für Trainer Christian Ilzer war der Erfolg nur eine Momentaufnahme, wie er mit einem interessanten Vergleich erklärt.
SID
Die Kraichgauer verlängern den Kontrakt eines Sommer-Neuzugangs vorzeitig.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim setzt in der Defensive auf Kontinuität und hat mit Albian Hajdari den nächsten Leistungsträger an sich gebunden. Wie die Kraichgauer mitteilten, verlängerte der 22 Jahre alte Kosovare seinen Vertrag „langfristig“.

Hajdari war im vergangenen Sommer vom Schweizer Erstligisten FC Lugano gekommen und entwickelte sich auf Anhieb zur Stammkraft. Zuletzt hatte mit Ozan Kabak auch der zweite gesetzte Innenverteidiger einen neuen Kontrakt bei der TSG unterzeichnet.

Bundesliga: Hajdari etabliert sich als Hoffenheimer Stammkraft

„Albian hat sich in kürzester Zeit zu einem Leistungsträger und einer festen Größe in unserer Mannschaft entwickelt“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Er hat sich vom ersten Tag an voll und ganz mit unserem Weg bei der TSG identifiziert und mit seinen Leistungen großen Anteil an der aktuell erfolgreichen Saison.“ Außerdem sehe der Verein beim kosovarischen Nationalspieler noch „großes Entwicklungspotenzial“.

Er fühle sich in Hoffenheim „sehr wohl“, sagte Hajdari selbst: „Schon als ich im Sommer hierher gewechselt bin, habe ich schnell gemerkt, dass hier etwas entsteht. Die Perspektive stimmt und ich will weiter aktiv meinen Teil zu dieser positiven Entwicklung und zum Erfolg der TSG beitragen.“ Bislang bestritt der Abwehrspieler 27 Partien für Hoffenheim und erzielte dabei einen Treffer.

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