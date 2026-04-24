Bundesliga: Hoffenheim bindet Leistungsträger

SID 24.04.2026 • 10:52 Uhr Die Kraichgauer verlängern den Kontrakt eines Sommer-Neuzugangs vorzeitig.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim setzt in der Defensive auf Kontinuität und hat mit Albian Hajdari den nächsten Leistungsträger an sich gebunden. Wie die Kraichgauer mitteilten, verlängerte der 22 Jahre alte Kosovare seinen Vertrag „langfristig“.

Hajdari war im vergangenen Sommer vom Schweizer Erstligisten FC Lugano gekommen und entwickelte sich auf Anhieb zur Stammkraft. Zuletzt hatte mit Ozan Kabak auch der zweite gesetzte Innenverteidiger einen neuen Kontrakt bei der TSG unterzeichnet.

Bundesliga: Hajdari etabliert sich als Hoffenheimer Stammkraft

„Albian hat sich in kürzester Zeit zu einem Leistungsträger und einer festen Größe in unserer Mannschaft entwickelt“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Er hat sich vom ersten Tag an voll und ganz mit unserem Weg bei der TSG identifiziert und mit seinen Leistungen großen Anteil an der aktuell erfolgreichen Saison.“ Außerdem sehe der Verein beim kosovarischen Nationalspieler noch „großes Entwicklungspotenzial“.