Hoffenheim gegen BVB: Anstoß, TV, Bilanz, Aufstellungen - Alles zum Bundesliga-Topspiel

SPORT1 14.04.2026 • 10:57 Uhr Borussia Dortmund muss am 30. Spieltag der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim antreten. Historie, Form, TV-Übertragung, Aufstellungen. Die SPORT1-Vorschau zum nächsten Spiel des BVB.

Am 30. Spieltag empfängt die TSG Hoffenheim am Samstag um 15:30 Uhr Borussia Dortmund in der ausverkauften PreZero Arena (LIVETICKER). Der Sechste (51 Punkte) will den Abstand im Champions-League-Rennen verkürzen, während der BVB mit 64 Zählern weder nach vorne noch nach hinten wirklich unter Druck steht.

In den bisherigen 35 Bundesliga-Duellen hat Dortmund die Oberhand: 16 Siege, 11 Remis, acht Hoffenheim-Erfolge. Letzthin setzte sich der BVB im Dezember mit 2:0 durch – Brandt und Schlotterbeck trafen in Dortmund.

Formkurven im Kampf um Europa

Hoffenheim holte aus den vergangenen sechs Ligaspielen nur fünf Punkte: ein Sieg gegen Augsburg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen – zuletzt ein 1:2 in Mainz. Dortmund präsentiert sich stabil: vier Siege, ein Remis und eine Pleite aus den letzten sechs Bundesliga-Partien.

Personal & Aufstellungen bei TSG und Dortmund

Bei Hoffenheim fehlen Innenverteidiger Koki Machida (Kreuzband), Rechtsverteidiger Valentin Gendrey (Fußgelenk) und Stürmer Adam Hložek (Wade). Trainer Christian Ilzer plant ein 3-4-2-1-System: Baumann im Tor, Kabak und Burger in der Zentrale, Lemperle als Spitze sind die Säulen.

Dortmund muss auf Innenverteidiger Filippo Mané (Muskel) und Emre Can (Kreuzband) verzichten. Coach Niko Kovač setzt wohl auf das bewährte 4-2-3-1: Kobel im Tor, Schlotterbeck in der Abwehr, Brandt, Sabitzer und Bellingham stärken das Zentrum, Guirassy dürfte im Sturm gesetzt bleiben.

Wo sehen Sie Hoffenheim vs. BVB?

Fans können das Einzelspiel live bei Sky (TV und Stream via Sky Go/WOW) sehen. In der DAZN-Konferenz läuft es parallel als Teil der Samstagsübertragung. Zusätzlich können Sie das Spiel auch im LIVETICKER bei SPORT1 verfolgen.