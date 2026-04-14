Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Hoffenheim verlängert langfristig mit Abwehrchef

Hoffenheim verlängert mit Abwehrchef

Zuletzt wurde der 26-Jährige nach langer Verletzungspause wieder zum Boss in der Defensive.
Ozan Kabak (r.) bleibt in Hoffenheim
Ozan Kabak (r.) bleibt in Hoffenheim
© IMAGO/MIS
SID
Zuletzt wurde der 26-Jährige nach langer Verletzungspause wieder zum Boss in der Defensive.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim setzt weiter auf Abwehrchef Ozan Kabak. Wie die Kraichgauer mitteilten, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag „langfristig verlängert“. Über die genaue Laufzeit machte der Verein keine Angaben. Der türkische Nationalspieler hatte wegen eines Kreuzbandrisses von Juni 2024 bis Oktober 2025 gefehlt, in der Rückrunde entwickelte er sich zuletzt aber wieder zum defensiven Stabilisator.

Kabak unterschreibt in Hoffenheim

„Es freut mich ungemein, dass sich Ozan trotz zahlreicher anderer Angebote bewusst für unseren Weg bei der TSG Hoffenheim entschieden hat. Das ist ein starkes Signal“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Ozan hat sich nach seiner schweren Verletzung wieder zurückgekämpft und in dieser Saison wieder gezeigt, dass er eine zentrale Säule unseres Teams ist.“ Der Innenverteidiger bringe „Zweikampfstärke, Wucht, Torgefahr“ sowie „eine herausragende Mentalität“ mit.

Der 26-Jährige war im Sommer 2022 von Schalke 04 zur TSG gewechselt und absolvierte seitdem 84 Pflichtspiele. „Ich fühle mich in Hoffenheim sehr wohl und sehe die sportliche Perspektive, gemeinsam weiter zu wachsen“, sagte Kabak: „Die TSG hat mir großes Vertrauen geschenkt, mich auch während meiner langen Verletzung unterstützt und immer an mich geglaubt.“ Im Sommer möchte Kabak im türkischen Kader für die WM dabei sein, zuletzt hatte er in den Playoffs sein Comeback fürs Nationalteam gefeiert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite