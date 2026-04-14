Hoffenheim verlängert langfristig mit Abwehrchef

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim setzt weiter auf Abwehrchef Ozan Kabak. Wie die Kraichgauer mitteilten, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag „langfristig verlängert“. Über die genaue Laufzeit machte der Verein keine Angaben. Der türkische Nationalspieler hatte wegen eines Kreuzbandrisses von Juni 2024 bis Oktober 2025 gefehlt, in der Rückrunde entwickelte er sich zuletzt aber wieder zum defensiven Stabilisator.
Hoffenheim verlängert mit Abwehrchef
Kabak unterschreibt in Hoffenheim
„Es freut mich ungemein, dass sich Ozan trotz zahlreicher anderer Angebote bewusst für unseren Weg bei der TSG Hoffenheim entschieden hat. Das ist ein starkes Signal“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Ozan hat sich nach seiner schweren Verletzung wieder zurückgekämpft und in dieser Saison wieder gezeigt, dass er eine zentrale Säule unseres Teams ist.“ Der Innenverteidiger bringe „Zweikampfstärke, Wucht, Torgefahr“ sowie „eine herausragende Mentalität“ mit.
Der 26-Jährige war im Sommer 2022 von Schalke 04 zur TSG gewechselt und absolvierte seitdem 84 Pflichtspiele. „Ich fühle mich in Hoffenheim sehr wohl und sehe die sportliche Perspektive, gemeinsam weiter zu wachsen“, sagte Kabak: „Die TSG hat mir großes Vertrauen geschenkt, mich auch während meiner langen Verletzung unterstützt und immer an mich geglaubt.“ Im Sommer möchte Kabak im türkischen Kader für die WM dabei sein, zuletzt hatte er in den Playoffs sein Comeback fürs Nationalteam gefeiert.