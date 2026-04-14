Hoffenheim verlängert langfristig mit Abwehrchef

SID 14.04.2026 • 15:52 Uhr Zuletzt wurde der 26-Jährige nach langer Verletzungspause wieder zum Boss in der Defensive.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim setzt weiter auf Abwehrchef Ozan Kabak. Wie die Kraichgauer mitteilten, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag „langfristig verlängert“. Über die genaue Laufzeit machte der Verein keine Angaben. Der türkische Nationalspieler hatte wegen eines Kreuzbandrisses von Juni 2024 bis Oktober 2025 gefehlt, in der Rückrunde entwickelte er sich zuletzt aber wieder zum defensiven Stabilisator.

Kabak unterschreibt in Hoffenheim

„Es freut mich ungemein, dass sich Ozan trotz zahlreicher anderer Angebote bewusst für unseren Weg bei der TSG Hoffenheim entschieden hat. Das ist ein starkes Signal“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Ozan hat sich nach seiner schweren Verletzung wieder zurückgekämpft und in dieser Saison wieder gezeigt, dass er eine zentrale Säule unseres Teams ist.“ Der Innenverteidiger bringe „Zweikampfstärke, Wucht, Torgefahr“ sowie „eine herausragende Mentalität“ mit.