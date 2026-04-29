Hoffenheim bindet nächsten Star - Eine Frage bleibt ungeklärt

Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim basteln weiter an der Zukunftsfähigkeit ihres Kaders.
Hoffenheim bindet nächsten Star
Nach den Abwehrspielern Albian Hajdari und Ozan Kabak hat nun auch Mittelfeldspieler Leon Avdullahu seinen Vertrag beim Anwärter auf die Teilnahme an der Champions League vorzeitig verlängert. Über die Modalitäten und die Laufzeit machten die Kraichgauer keine Angaben.
Eine Frage bleibt weiter offen
Der 22 Jahre alte Avdullahu kam im vergangenen Sommer vom FC Basel zur TSG. Mittlerweile gehört der Nationalspieler des Kosovo zu den Leistungsträgern der Hoffenheimer. „Leon ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Entwicklung eines jungen Spielers hier bei der TSG aussehen kann“, sagte Geschäftsführer Andreas Schicker.
Die spannendste Frage mit Blick auf das Personal hat Schicker allerdings noch immer nicht beantwortet: Ob der kroatische Altstar Andrej Kramaric (34) seinen auslaufenden Vertrag nach über zehn Jahren im TSG-Trikot noch einmal verlängert, ist weiter offen.