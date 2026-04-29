Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Hoffenheim bindet nächsten Star - Eine Frage bleibt ungeklärt

Hoffenheim bindet nächsten Star

Der nächste Leistungsträger verlägert bei der TSG Hoffenheim. Eine Personalie bleibt jedoch ungeklärt.
Leon Avdullahu bleibt der TSG Hoffenheim erhalten
Leon Avdullahu bleibt der TSG Hoffenheim erhalten
© picture-alliance/SID/Hasan Bratic
SID
Der nächste Leistungsträger verlägert bei der TSG Hoffenheim. Eine Personalie bleibt jedoch ungeklärt.

Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim basteln weiter an der Zukunftsfähigkeit ihres Kaders.

Nach den Abwehrspielern Albian Hajdari und Ozan Kabak hat nun auch Mittelfeldspieler Leon Avdullahu seinen Vertrag beim Anwärter auf die Teilnahme an der Champions League vorzeitig verlängert. Über die Modalitäten und die Laufzeit machten die Kraichgauer keine Angaben.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Eine Frage bleibt weiter offen

Der 22 Jahre alte Avdullahu kam im vergangenen Sommer vom FC Basel zur TSG. Mittlerweile gehört der Nationalspieler des Kosovo zu den Leistungsträgern der Hoffenheimer. „Leon ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Entwicklung eines jungen Spielers hier bei der TSG aussehen kann“, sagte Geschäftsführer Andreas Schicker.

Die spannendste Frage mit Blick auf das Personal hat Schicker allerdings noch immer nicht beantwortet: Ob der kroatische Altstar Andrej Kramaric (34) seinen auslaufenden Vertrag nach über zehn Jahren im TSG-Trikot noch einmal verlängert, ist weiter offen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite