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HSV: Hoffnungsträger Vuskovic vor Rückkehr gegen Frankfurt

HSV: So ist der Stand bei Vuskovic

Der Innenverteidiger könnte in der Bundesliga wieder zum Einsatz kommen. Auch andere Leistungsträger stehen wieder zur Verfügung.
Zurück am Ball: Luka Vuskovic
Zurück am Ball: Luka Vuskovic
© HMB Media/Fernando Soares/picture-allianace/SID/Fernando Soares
SID
Der Innenverteidiger könnte in der Bundesliga wieder zum Einsatz kommen. Auch andere Leistungsträger stehen wieder zur Verfügung.

Der Hamburger SV kann im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder auf seinen Hoffnungsträger setzen. Wie Trainer Merlin Polzin am Donnerstag bestätigte, steht Innenverteidiger Luka Vuskovic vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor einer Rückkehr in den Kader.

Ob es bereits für einen Startelf-Einsatz reicht, ließ Polzin offen.

„Er hat Schritte gemacht, ist schmerzfrei. Er war natürlich aber relativ lange raus, und deshalb wollen wir da keine riskante Entscheidung treffen. Wir wollen eine smarte Lösung finden“, sagte der Trainer. Polzin betonte, zuletzt auch mit Vuskovics Stammklub und der kroatischen Nationalmannschaft in Kontakt gestanden zu haben.

„Das gibt uns Power und Energie“

Insgesamt hat sich die zuletzt angespannte Personalsituation bei den Hamburgern deutlich verbessert. Auch Yussuf Poulsen und Jean-Luc Dompé stehen Polzin nun wieder zur Verfügung.

„Es hat jeder maximal Bock auf diese Phase“, sagte Polzin, dessen Team mit einem Sieg den Klassenerhalt klar machen könnte. Der Trainer setzt dabei auch auf das angenehme Frühlingswetter: „Das gibt uns sehr viel Power und Energie. Druck ist immer da, und es ist immer eine Frage wie man damit umgeht.“

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