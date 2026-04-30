HSV: Hoffnungsträger Vuskovic vor Rückkehr gegen Frankfurt

SID 30.04.2026 • 14:58 Uhr Der Innenverteidiger könnte in der Bundesliga wieder zum Einsatz kommen. Auch andere Leistungsträger stehen wieder zur Verfügung.

Der Hamburger SV kann im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder auf seinen Hoffnungsträger setzen. Wie Trainer Merlin Polzin am Donnerstag bestätigte, steht Innenverteidiger Luka Vuskovic vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor einer Rückkehr in den Kader.

Ob es bereits für einen Startelf-Einsatz reicht, ließ Polzin offen.

„Er hat Schritte gemacht, ist schmerzfrei. Er war natürlich aber relativ lange raus, und deshalb wollen wir da keine riskante Entscheidung treffen. Wir wollen eine smarte Lösung finden“, sagte der Trainer. Polzin betonte, zuletzt auch mit Vuskovics Stammklub und der kroatischen Nationalmannschaft in Kontakt gestanden zu haben.

„Das gibt uns Power und Energie“

Insgesamt hat sich die zuletzt angespannte Personalsituation bei den Hamburgern deutlich verbessert. Auch Yussuf Poulsen und Jean-Luc Dompé stehen Polzin nun wieder zur Verfügung.