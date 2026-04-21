HSV: Saisonaus für verletzten Muheim

SID 21.04.2026 • 13:54 Uhr Miro Muheim kann im Kampf gegen den Abstieg in den letzten vier Partien wohl nicht mehr eingreifen.

Bitterer Rückschlag im Abstiegskampf: Für Linksverteidiger Miro Muheim (28) vom Hamburger SV ist die Saison wohl beendet. Der Schweizer hat sich im Nordderby bei Werder Bremen (1:3) eine Verletzung an der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen“, wie der Tabellen-14. der Bundesliga am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung mitteilte.

Damit wird Muheim Trainer Merlin Polzin im Saisonendspurt „voraussichtlich“ nicht mehr zur Verfügung stehen, wie es weiter hieß.

Schwerer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt

Für den HSV kommt der Ausfall von Stammspieler Muheim, der nur aufgrund von Sperren lediglich zwei Partien verpasste, zur Unzeit. Zwar hat der Traditionsklub noch fünf Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen FC St. Pauli auf dem Relegationsrang, doch der Trend spricht gegen die Hanseaten, die aus den letzten fünf Bundesliga-Partien nur zwei Zähler holten.