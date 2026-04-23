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"Her mit dem Druck!" Ilzer heiß auf Saison-Endspurt

Ilzer heiß auf Saison-Endspurt

Hoffenheim kann sich noch für die Champions League qualifizieren. Gegen den HSV muss der Trainer sein Team aber womöglich umbauen.
Kämpft mit der TSG um die Königsklasse: Christian Ilzer
Kämpft mit der TSG um die Königsklasse: Christian Ilzer
© AFP/SID/Uli Deck
SID
Hoffenheim kann sich noch für die Champions League qualifizieren. Gegen den HSV muss der Trainer sein Team aber womöglich umbauen.

Nach dem jüngsten Sieg gegen Borussia Dortmund ist Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim wieder mittendrin im Rennen um die Champions League – Trainer Christian Ilzer glaubt fest daran, dass sich sein Team von der Ausgangslage im Saisonendspurt beflügeln lässt

„Her mit dem Druck“, sagte er ob der großen Chance vor der Auswärtspartie beim Hamburger SV am Samstag (18.30 Uhr) und fügte hinzu: „Wir lieben es, dort zu sein, wo wir gerade sind.“

Als Tabellenfünfter haben die Kraichgauer zwei Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart auf Platz vier, der für die Qualifikation für die Königsklasse definitiv reichen wird. Nach dem jüngsten Negativlauf sei der Sieg gegen Dortmund (2:1) mit Blick auf das eigene Selbstvertrauen „zum richtigen Zeitpunkt“ gekommen, sagte Ilzer, der mit seinem Team nun auch beim HSV überzeugen will.

Hoffenheim muss Startelf umbauen

Dabei muss der Österreicher allerdings womöglich seine Startelf umbauen. Sowohl Offensivspieler Wouter Burger (Oberschenkelprobleme) als auch Linksverteidiger Bernardo (Wade) waren zuletzt angeschlagen, laut Ilzer steht hinter den Einsätzen beider Spieler noch ein Fragezeichen.

Alternativkandidaten für Burgers Position wären Alexander Prass und Grischa Prömel.

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