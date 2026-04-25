Im Derby! Mega-Fehlschuss von El Mala

Moritz Pleßmann 25.04.2026 • 17:02 Uhr Said El Mala leistet sich im Derby gegen Bayer Leverkusen aus bester Position einen Mega-Fehlschuss. Im Anschluss wird es für die Kölner noch bitterer.

Der muss doch rein! Das müssen sich zumindest alle Fans des 1. FC Köln gedacht haben, nachdem Said El Mala bei der Derby-Niederlage gegen Bayer Leverkusen (1:2) freistehend statt ins Tor nur den Pfosten getroffen hatte.

Nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Bayer-Verteidiger Jarell Quansah spritzte El Mala dazwischen und legte den Ball am heraus eilenden Janis Blaswich vorbei. Plötzlich stand das Tor leer und der 19-Jährige hatte die große Chance auf die Führung.

Doch trotz bester Voraussetzungen traf El Mala aus spitzem Winkel nur den Pfosten, der Ball prallte von dort aus direkt zu einem Leverkusener. Die Führung hätte dem FC im Derby und dem Abstiegskampf gut zugestanden.

Bundesliga: Leverkusen trifft nach Mega-Fehlschuss doppelt

Danach kam es, wie es kommen musste: Nur wenige Minuten später traf Patrik Schick nach einem umstrittenen Handelfmeter zum 1:0 aus Sicht der Gäste (43.), die mit der Führung in die Pause gingen.