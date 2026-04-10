Vor BVB-Duell: Gute Nachricht für Leverkusen

SID 10.04.2026 • 13:37 Uhr Positive Nachricht für Bayer Leverkusen im Bundesliga-Endspurt: Ein wichtiger Spieler ist zurück im Kader.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann im schwierigen Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund wieder auf Außenverteidiger Lucas Vázquez bauen. Der fünfmalige Champions-League-Sieger sei „bereit und im Kader“, bestätigte Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie bei den Westfalen am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Vázquez hatte der Werkself seit Ende Februar mit einer Verletzung in der rechten Wade gefehlt.

Der Spanier Vázquez soll mit seiner Erfahrung im Endspurt mithelfen, das Saisonziel Champions-League-Qualifikation zu erreichen. Als Tabellensechster steht Bayer unter Druck, der Rückstand auf die Königsklassen-Plätze beträgt vier Punkte.

Leverkusen steht unter Druck

Ein Sieg in Dortmund wäre ein „großer, großer Push für uns“, betonte Hjulmand, der mit seiner Mannschaft Anfang Dezember im DFB-Pokal mit 1:0 beim BVB gewonnen hatte: „Wir haben die Möglichkeit, dort zu siegen. Ganz klar.“