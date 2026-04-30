"In Druckspielen voll da": Köln baut im Endspurt auf El Mala

SID 30.04.2026 • 14:53 Uhr Der FC will mit einem Sieg in Berlin dem Klassenerhalt ganz nah kommen, dabei helfen soll wieder der Shootingstar - trotz der lauten Nebengeräusche.

Seit Wochen und Monaten wird über einen Millionen-Transfer von Said El Mala spekuliert, gleichzeitig soll der 19-Jährige den 1. FC Köln zum Klassenerhalt schießen – Trainer René Wagner sieht den Stürmer gewappnet für diese Ausnahmesituation. „Das hat Said seit zehn Monaten“, sagte Wagner am Donnerstag: „Und ich habe nicht das Gefühl, dass er unruhiger wird, wenn es um ihn lauter wird, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, wenn es um ihn lauter wird, dann wird er noch ruhiger, noch klarer, noch akribischer.“

Im Spiel bei Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) können die Kölner mit einem Sieg schon ganz nah dran sein am Klassenerhalt, bei einer Niederlage könnte es an den dann verbleibenden beiden Spieltagen aber auch noch einmal eng werden. El Mala sei „in dem jungen Alter auch in Druckspielen voll da“, dies habe er zuletzt auch gegen Bayer Leverkusen (1:2) „eindrucksvoll bewiesen“. Dabei ließ El Mala allerdings einige gute bis sehr gute Chancen aus, „das wird er in Zukunft wieder besser machen“, sagte Wagner.