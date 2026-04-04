HSV rettet Punkt gegen Augsburg

SID 04.04.2026 • 17:25 Uhr Die Hamburger sind gegen den direkten Konkurrenten lange das bessere Team, verpassen aber einen wichtigen Sieg.

Der Hamburger SV hat in einer wegweisenden Saisonphase eine große Chance ungenutzt gelassen, in Unterzahl aber Schlimmeres verhindert.

Im Duell zweier abstiegsbedrohter Teams kam der lange überlegene Bundesliga-Aufsteiger nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den FC Augsburg hinaus.

Rot für HSV, aber einen Punkt gerettet

Arthur Chaves (23.) traf für die Gäste aus Augsburg, Ransford Königsdörffer (60.) glich für den HSV aus, ehe Miro Muheim wegen einer Notbremse die Rote Karte sah (64.). Die Hamburger verfügen durch den Punktgewinn zwar weiterhin über einen ordentlichen Vorsprung auf die Abstiegsränge, stehen aber vor komplizierten Wochen.

In den abschließenden sechs Saisonspielen warten nur zwei Heimspiele und insgesamt fünf Duelle mit Europacup-Anwärtern.

Glatzel beim Hamburger SV zurück

HSV-Trainer Merlin Polzin überraschte mit seiner Startaufstellung, in der sich der zuletzt suspendierte Aufstiegsheld Robert Glatzel wiederfand – zum erst vierten Mal in der laufenden Saison. Ähnlich wie seinen Kollegen ging dem Mittelstürmer in der Anfangsphase aber die Torgefahr ab.

Der FCA begnügte sich mit wenigen Offensivaktionen, von denen eine in der Führung mündete. Verteidiger Chaves stocherte den Ball nach einer guten Flanke von Marius Wolf über die Linie.

Fair-Play-Geste von Gregoritsch

Die Partie wurde im Anschluss hitziger, FCA-Stürmer Michael Gregoritsch bewarb sich aber für den Fair-Play-Preis. Nach einem Zweikampf zwischen dem Österreicher und Fabio Vieira hatte Deniz Aytekin zunächst auf Freistoß für Augsburg in einer Top-Position entschieden – auf Nachfrage des Schiedsrichters gestand Gregoritsch jedoch ein eigenes Foulspiel ein (45.).

Dass das 1:0 bis zur Pause Bestand hatte, hatte indes viel mit Finn Dahmen zu tun. Der Gäste-Torhüter entschärfte erst einen Freistoß von Muheim (37.), dann parierte er stark gegen Philip Otele (39.). Glatzel ließ eine weitere gute Chance ungenutzt, er verzog aus 13 Metern knapp (44.).

Königsdörffer bringt HSV zurück ins Spiel, Muheim fliegt

Nach dem Seitenwechsel ging es ähnlich weiter. Hamburg rannte an, belohnte sich aber nicht. Diesmal schoss Königsdörffer knapp vorbei (49.), nach einer Ablage von Glatzel machte er es dann kurz darauf besser.