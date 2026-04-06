Irre Klausel? Matthäus verrät brisanten Schlotterbeck-Wunsch

Philipp Heinemann 06.04.2026 • 11:15 Uhr Lothar Matthäus gibt Einblicke in den Poker von Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund - der Experte behauptet, dass eine brisante Klausel im Raum steht.

Lothar Matthäus hat mit Blick auf den Vertragspoker von Nico Schlotterbeck eine brisante Vermutung geäußert. Der TV-Experte sprach von einem angeblichen Wunsch des Innenverteidigers von Borussia Dortmund, der jüngst bereits für Schlagzeilen gesorgt hatte.

So hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass sich Schlotterbeck bei Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer sichern wolle.

„Die Ausstiegsklausel nach der Weltmeisterschaft will er unbedingt drin haben“, behauptete Matthäus bei Sky90 nun.

Mehr Wertschätzung für Schlotterbeck bei anderem Klub?

Der Rekordnationalspieler erklärte: Schlotterbeck hege die Hoffnung, „sich über die Weltmeisterschaft noch einmal ins Rampenlicht“ zu spielen – um so „vielleicht die Möglichkeit zu bekommen, zu einem noch größeren Verein zu gehen – mit einer möglicherweise höheren Wertschätzung, als er sie bei Dortmund bekommt.“

Der BVB kämpft seit Monaten um eine neuerliche Unterschrift seines Abwehrspielers. Sollte dem 26-Jährigen die angeblich gewünschte Klausel zugestanden werden, droht ein kurioses Szenario: Schlotterbeck könnte erst verlängern und dann doch sofort wechseln.