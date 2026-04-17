"Jetzt ist Crunchtime": Fischer fordert Mainzer Reaktion

SID 17.04.2026 • 17:07 Uhr Nach dem Aus in der Conference League will der Mainzer Trainer in Mönchengladbach wieder in die Spur finden. Alle seien gefordert.

Der FSV Mainz 05 will nach dem bitteren Aus in der Conference League bei Racing Straßburg zurückschlagen. „Das Spiel hat seine Spuren hinterlassen“, sagte Trainer Urs Fischer vor der Bundesliga-Partie am Sonntagabend (19.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach: „Es gilt, eine Reaktion zu zeigen.“

Es seien „alle gefordert. Es geht ums Wir“, erklärte der Schweizer Coach, der die Schuld an dem 0:4 im Viertelfinal-Rückspiel auf sich nahm. „Der Trainer ist verantwortlich, eine Mannschaft auf eine Aufgabe vorzubereiten“, sagte Fischer: „So ein Auftritt ist für mich unerklärlich, wo du wirklich alles vermissen lässt, was du vorher 20 Spiele gezeigt hast – wie weggeblasen.“