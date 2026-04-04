Wegen Thomas Tuchel wundert sich Oliver Kahn noch heute

Jakob Lüers 04.04.2026 • 10:49 Uhr Vor drei Jahren lotste Oliver Kahn Thomas Tuchel zum FC Bayern. Doch der Plan scheiterte. Dabei deutete im Vorfeld alles auf ein erfolgreiches Engagement hin, meint der einstige Welttorhüter.

Seitdem Vincent Kompany in München ist, läuft wieder alles rund beim FC Bayern. Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel wurde hingegen nie wirklich warm mit dem Rekordmeister – obwohl zuvor eigentlich alles dafür gesprochen hatte.

Es war damals Oliver Kahn, der Tuchel im Frühjahr 2023 zum FCB lotste und bis heute nicht versteht, wieso das Kapitel nicht so recht funktionierte. „Man hat gedacht: Bei Thomas Tuchel passt alles, das ist die logische Lösung“, erklärte der frühere Vorstandsvorsitzende im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Tuchel hatte mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen und wohnte sogar in München – beste Voraussetzungen für ein Engagement beim FCB. „Aber am Ende geht es nicht nur um Profile, sondern auch darum, ob es menschlich passt. Und das ist nicht immer planbar“, gestand Kahn nun schmunzelnd.

FC Bayern: Kahns Plan mit Tuchel ging nicht auf

Tuchel hatte bei den Bayern das Traineramt vom geschassten Julian Nagelsmann übernommen. In eineinhalb Jahren gewann der heutige Nationaltrainer Englands jedoch nur einmal die Deutsche Meisterschaft mit den Münchnern, ehe die Serie gegen Bayer Leverkusen riss.

In der Saison 2023/24 blamierte sich der FC Bayern im DFB-Pokal beim Drittligisten Saarbrücken (1:2), in der Königsklasse scheiterte das Tuchel-Team denkbar knapp an Real Madrid (3:4). Wenige Wochen später war Tuchels Zeit als Bayern-Coach beendet.

Kahn selbst war da schon gar nicht mehr im Amt. Bereits im Mai 2023 war der ehemalige Welttorhüter vom Aufsichtsrat des FC Bayern entlassen worden, kurz vor dem Saisonfinale am 34. Spieltag, der den Bayern und Tuchel die Meisterschale bescherte – zu unzufrieden waren Uli Hoeneß und Co. mit Kahns Arbeit an der Säbener Straße.

Kompany? „Hatte kaum einer auf der Liste!“

Am Dienstag kommt es nun zur Neuauflage des CL-Halbfinals von 2024. Die Bayern gehen mit viel Selbstvertrauen ins Hinspiel gegen Real Madrid. Unter Tuchel-Nachfolger Kompany spielen die Münchner bisher eine beeindruckende Saison.