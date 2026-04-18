Köln-Boss mit Klartext bei El Mala: "Unseriös, Preisschild zu nennen"

SID 18.04.2026 • 06:36 Uhr Der Kölner Sportdirektor Thomas Kessler gibt sich ob der Zukunft seines Shootingstars Said El Mala entspannt.

Thomas Kessler hat (noch) keine große Lust auf Spekulationen rund um die Zukunft von Shootingstar Said El Mala.

„Das ist total unseriös, heute Abend ein Preisschild zu nennen. Am Ende hat der Spieler einen Vertrag bis 2030 bei uns. Man hat heute gesehen, wie wichtig er für uns ist“, sagte der Sportdirektor des 1. FC Köln nach dem wichtigen 1:1 (0:0) beim FC St. Pauli bei Sky.

„Sollte es der Fall sein, dass Angebote reinkommen, dann werden wir uns damit auseinandersetzen“, führte Kessler aus. Aber: „Ich werde nicht mit einem Preisschild durch Europa oder durch England rennen und sagen, dafür ist er zu haben. Ich bin sehr froh, dass Said einen Vertrag bis 2030 bei uns hat.“

Bundesliga: Köln will Klassenerhalt sichern

Der Fokus liegt beim FC zunächst auf dem Klassenerhalt. Die Chancen dazu stehen gut: Nach dem Remis in Hamburg beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz vier Spieltage vor Schluss weiter fünf Punkte.