Nationalstürmer Tim Kleindienst ist kurz vor Saisonende ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Der 30-Jährige stand am Mittwoch etwa eine Stunde lang mit seinen Teamkollegen auf dem Platz, ehe er eine individuelle Einheit anfügte.
Kleindienst bei Gladbach zurück im Team-Training
Der Stürmer hofft noch in dieser Saison auf einen Einsatz - und sogar auf eine WM-Teilnahme.
Tim Kleindienst am Ball
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„Diese Woche ist es brutal wichtig, ihn heranzuführen. Ihm wieder das Gefühl für die Mannschaft, für den Mannschaftssport zu geben. Dann besprechen wir, wie der nächste Schritt aussehen kann“, wurde Trainer Eugen Polanski in der Bild zitiert.
Kleindienst hatte sich am 10. Mai 2025 eine langwierige Meniskusverletzung zugezogen. Ende November hatte er zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga gegeben, ehe sein Knie erneut reagierte. Zuletzt hatte er einen Einsatz am letzten Spieltag der Bundesliga als Ziel ausgegeben – und sogar die Hoffnung auf eine Nominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft geäußert.