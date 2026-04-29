Kleindienst bei Gladbach zurück im Team-Training

SID 29.04.2026 • 14:26 Uhr Der Stürmer hofft noch in dieser Saison auf einen Einsatz - und sogar auf eine WM-Teilnahme.

Nationalstürmer Tim Kleindienst ist kurz vor Saisonende ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Der 30-Jährige stand am Mittwoch etwa eine Stunde lang mit seinen Teamkollegen auf dem Platz, ehe er eine individuelle Einheit anfügte.

„Diese Woche ist es brutal wichtig, ihn heranzuführen. Ihm wieder das Gefühl für die Mannschaft, für den Mannschaftssport zu geben. Dann besprechen wir, wie der nächste Schritt aussehen kann“, wurde Trainer Eugen Polanski in der Bild zitiert.