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Köln: Ache fehlt bis zum Saisonende

Köln: Ache fehlt bis zum Saisonende

Laut Angaben des Klubs hat der 27-Jährige im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli eine Muskelverletzung erlitten.
Ache verletzte sich am Freitagabend auf St. Pauli
Ache verletzte sich am Freitagabend auf St. Pauli
© picture-alliance/ZUMA Press Wire/SID/Ulrik Pedersen
SID
Laut Angaben des Klubs hat der 27-Jährige im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli eine Muskelverletzung erlitten.

Angreifer Ragnar Ache wird dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in den verbleibenden Spielen um den Klassenerhalt fehlen. Laut Angaben des Klubs erlitt der 27-Jährige am Freitagabend im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (1:1) eine Muskelverletzung. Daher werde Ache „voraussichtlich bis zum Saisonende“ ausfallen, teilten die Kölner nach einer MRT-Untersuchung am Samstag mit.

Nach einem Sprint zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen St. Pauli hatte sich Ache an den Oberschenkel gefasst. Der Stürmer, der in dieser Saison sieben Treffer erzielt und fünf Tore vorbereitet hat, musste kurz darauf ausgewechselt werden. Köln wahrte durch das Remis den Vorsprung von fünf Punkten auf St. Pauli und den Relegationsplatz 16.

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