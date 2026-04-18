Köln: Ache fehlt bis zum Saisonende

SID 18.04.2026 • 16:13 Uhr Laut Angaben des Klubs hat der 27-Jährige im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli eine Muskelverletzung erlitten.

Angreifer Ragnar Ache wird dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in den verbleibenden Spielen um den Klassenerhalt fehlen. Laut Angaben des Klubs erlitt der 27-Jährige am Freitagabend im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (1:1) eine Muskelverletzung. Daher werde Ache „voraussichtlich bis zum Saisonende“ ausfallen, teilten die Kölner nach einer MRT-Untersuchung am Samstag mit.