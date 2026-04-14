Kompany sieht Eta-Beförderung als „Schlüsselmoment“

SID 14.04.2026 • 17:04 Uhr "Sie kann kleinen Mädchen als Vorbild dienen", sagt der Coach des deutschen Rekordmeisters über seine Kollegin.

Bayern Münchens Coach Vincent Kompany hat die Beförderung von Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin bei Union Berlin als „Schlüsselmoment“ bezeichnet. Er sei „sehr glücklich“ darüber, sagte Kompany am Dienstag: „Sie kann kleinen Mädchen als Vorbild dienen, damit sie sehen: Ich kann überall coachen und eine erfolgreiche Karriere haben. Diese Geschichten sind wirklich wichtig.“

Die bisherige U19-Trainerin Eta hatte am Samstagabend Steffen Baumgart beerbt, der nach dem 1:3 beim 1. FC Heidenheim entlassen worden war – und ist damit die erste Cheftrainerin in der Geschichte der Männer-Bundesliga.

Diese „Schlüsselmomente“ könne man „leicht kleinmachen und sagen: Sie ist nur ein Coach, so müssen wir sie behandeln. Aber es ist etwas Besonderes“, betonte der Coach des deutschen Rekordmeisters. Es gebe allerdings einen Punkt, bei dem er sich wünsche, dass Eta nicht wie ein Mann behandelt werde: Er hoffe, „dass sie Geduld haben mit ihr“.