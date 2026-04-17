Kompany wollte Xavi Simons - Hoeneß schmetterte Transfer-Wunsch ab

Philipp Heinemann 17.04.2026 • 15:26 Uhr Uli Hoeneß plaudert einmal mehr interessante Details aus dem Innenleben des FC Bayern aus. Diesmal geht es um einen angeblichen Transferwunsch von Vincent Kompany - der letztlich nur ein Stück Apfelkuchen bekam.

Uli Hoeneß hat Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany im vergangenen Sommer offenbar einen Transferwunsch abgeschlagen. Der Coach hat offenbar um die Verpflichtung von Xavi Simons gebeten – stieß aber auf taube Ohren.

„Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, Vincent Kompany war am Tegernsee, er ist extra rausgefahren damals, mit dem Christoph Freund“, erzählte Hoeneß im Podcast „Auf eine weiß-blaue Tasse“ mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Wie das Gespräch mit Kompany ablief? „Er hat gesagt: ‚Uli, wir brauchen den Xavi, wir brauchen den Xavi, wir brauchen den Xavi.'“

Kompany bekam Apfelkuchen statt Wunschspieler

Gemeint sein dürfte Xavi Simons, mit dem die Bayern vor dessen Wechsel von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur tatsächlich mehrmals in Verbindung gebracht wurden.

Hoeneß bügelte eine mögliche Verpflichtung offenbar extrem trocken weg: „Ich hatte einen Apfelkuchen bestellt, beziehungsweise auf dem Tisch stehen, und habe gesagt: ‚Du Vince, du kannst jetzt noch ein Stück Apfelkuchen essen, aber du bekommst keinen Xavi.'“

Hoeneß habe Kompany klargemacht, dass er auf junge Spieler aus den eigenen Reihen zu setzen habe: „Und das hat er 100-prozentig umgesetzt.“