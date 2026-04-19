Krawalle vor Bayern-Spiel gegen Stuttgart

SID 19.04.2026 • 17:36 Uhr Die Polizei nimmt rund 100 Randalierer fest.

Vor dem Südgipfel in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart ist es zu Krawallen gekommen. An der Allianz Arena lieferten sich Fans beider Klubs eine heftige Schlägerei. Die Polizei musste nach Bild-Informationen mit einem Großaufgebot eingreifen.