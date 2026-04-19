Vor dem Südgipfel in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart ist es zu Krawallen gekommen. An der Allianz Arena lieferten sich Fans beider Klubs eine heftige Schlägerei. Die Polizei musste nach Bild-Informationen mit einem Großaufgebot eingreifen.
Krawalle vor Bayern-Spiel gegen Stuttgart
Die Polizei nimmt rund 100 Randalierer fest.
Polizei-Einsatz beim Bayern-Spiel
© picture-alliance/SID/Mladen Lackovic
„Nach aktuellem Kenntnisstand kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Ultras des VfB Stuttgart und des FC Bayern München. Die Polizei konnte die Situation einfrieren“, sagte Polizeisprecher Thomas Schelshorn auf Bild-Anfrage und ergänzte: „Aktuell befinden sich rund 100 Personen in einer polizeilichen Maßnahme. Das weitere Vorgehen wird jetzt mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt.“