Leihgabe des FC Bayern träumt von Rückkehr: "Vertrauen in Gott"

Daniel Höhn 25.04.2026 • 13:50 Uhr Daniel Peretz steht noch beim FC Bayern unter Vertrag. Den Traum vom deutschen Rekordmeister hat er noch nicht aufgegeben.

Torwart Daniel Peretz hat über seine Zukunft beim FC Bayern gesprochen. „Ich weiß es noch nicht“, antwortete Peretz der Bild auf die Frage, ob er eines Tages nach München zurückkehren wird.

Der 25-Jährige ist derzeit an den englischen Zweitligisten FC Southampton ausgeliehen, besitzt beim Rekordmeister aber noch einen Vertrag bis 2028.

Bayern? „Würde mich wahnsinnig freuen“

„Aktuell genieße ich es, jedes Spiel zu spielen. Dann sehen wir, was die Zukunft bringt. Ich habe vollstes Vertrauen, dass mich Gott an den Ort führen wird, der am besten zu mir passt“, sagte Peretz: „Wenn das am Ende die Bayern sind, würde ich mich wahnsinnig freuen. Wenn nicht, dann nicht. Aber egal, was passiert – es wird zu meinem Besten sein.“

Peretz outete sich einmal mehr als „großer Bayern-Fan“. Für ihn handele es sich um die beste Mannschaft der Welt: „Es macht mir riesigen Spaß, ihnen zuzuschauen. Außerdem habe ich noch Freunde dort.“

Insbesondere mit Manuel Neuer habe er noch Kontakt, erklärte der Keeper. „Er ist ein toller Typ, sehr bescheiden. Von der ersten Sekunde, die ich bei Bayern war, hat er mir geholfen. Und er ist ja nicht irgendein Torhüter, er ist der beste aller Zeiten. Wir haben regelmäßig Kontakt, schreiben uns nach den Spielen. Zu guten Leistungen gratuliert er mir.“

Peretz gab zu: „Bei Bayern gab es nur eine Phase, in der ich gespielt habe. Dass ich nicht mehr auf dem Platz stand, ist schade. Aber letztendlich ist alles immer für irgendetwas gut. Die Zeit auf der Bank hat mich abgehärtet und zu einem stärkeren Menschen und besseren Torwart gemacht. Ich habe viel gelernt in München.“

Bayern-Leihgabe glänzt in Englands zweiter Liga

Ganze vier Spiele bestritt Peretz für die Bayern, ehe er erst zum Hamburger SV und anschließend nach Southampton verliehen wurde.