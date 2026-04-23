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Bundesliga: Leipzigs Kapitän fehlt verletzt

Leipzigs Kapitän fehlt verletzt

David Raum plagen Leistenprobleme.
RB-Kapitän David Raum
RB-Kapitän David Raum
© AFP/SID/RONNY HARTMANN
SID
David Raum plagen Leistenprobleme.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Heimspiel gegen Union Berlin auf Kapitän David Raum verzichten. Wie Trainer Ole Werner am Donnerstag mitteilte, plagen den Nationalspieler vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/Sky) Leistenprobleme.

Auch Innenverteidiger Castello Lukeba wird aufgrund von Adduktorenproblemen nicht zum Kader gehören. Mit dabei sein wird dagegen Abwehrchef Willi Orban, der nach einer Muskelverletzung wieder fit ist.

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