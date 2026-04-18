Leipzig schlägt Frankfurt und baut Vorsprung aus

SID 18.04.2026 • 20:25 Uhr Yan Diomande führt Leipzig in Frankfurt zum nächsten Sieg. Sein Traumtor erinnert an eine Legende.

RB Leipzig hat mit dem nächsten wichtigen Sieg einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Im Topspiel der Fußball-Bundesliga setzten sich die Sachsen mit 3:1 (1:1) bei Eintracht Frankfurt durch. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner schob sich vorerst am VfB Stuttgart vorbei auf Platz drei und verschaffte sich ein Polster von fünf Punkten auf Rang fünf.

Der wieder einmal starke Yan Diomande (27.) per Soloaktion, Antonio Nusa (70.) mit einem strammen Schuss und Conrad Harder (80.) sorgten für den ersten Sieg der Leipziger Bundesliga-Geschichte in Frankfurt. Platz drei könnte RB am Sonntag allerdings wieder an Stuttgart verlieren. Hugo Larsson (34.) hatte für die Eintracht, die nun um Platz sieben bangen muss, zwischenzeitlich ausgeglichen.

Die Aktion des Abends gelang zweifelsfrei Diomande. Vor seinem Tor bekam er rechts den Ball, zog in die Mitte und ließ dort fünf Gegenspieler aussteigen. Im Strafraum zog er schließlich nach langem Dribbling von links per Haken in die Mitte zurück und schob ins lange Eck ein.

„Ein Wahnsinnstor! Super Ballbehandlung, super Dribbling und diese Leichtigkeit“, schwärmte Lothar Matthäus bei Sky. Auch Kommentator Wolf Fuss war aus dem Häuschen: „Das hat definitiv Okocha-Züge.“

Diomande erinnert an Okocha

Der Nigerianer Jay-Jay Okocha hatte am 31. August 1993 ausgerechnet im Trikot der Frankfurter gegen den FC Bayern ein ähnliches Tor geschossen gegen Keeper Oliver Kahn und sich so zu einer Legende gemacht. Nun zog Diomande nach.

Werner hatte trotz der guten Ausgangslage einen vollen Fokus vor dem „dicken Brett“ in Frankfurt gefordert. „Ich glaube nicht, dass die Mannschaften da oben viel liegen lassen“, sagte er. Der RB-Trainer musste auf die Abwehrstützen Castello Lukeba (Adduktorenprobleme) und Willi Orban (Oberschenkelprobleme) verzichten, setzte etwa mit Nusa, Assan Ouédraogo und Diomande aber auf viel Offensivpower.

SGE-Coach Riera hatte angekündigt, seine Mannschaft wolle trotz des 0:6 aus dem Hinspiel nicht von ihrer Spielidee mit viel eigenem Ballbesitz abrücken. Und tatsächlich bemühten sich die Gastgeber wie unter dem Spanier üblich um Spielkontrolle. Die erste Großchance ergab sich aus einem tiefen Ball, Jonathan Burkardt (6.) scheiterte am stark reagierenden Maarten Vandevoordt im Tor. Nicolas Seiwald hatte ihn dabei entschieden gestört.

Leipzig lässt Frankfurt abblitzen

Leipzig setzte die Frankfurter früh unter Druck und gewann zu Beginn einige Bälle, bei den ersten Versuchen fehlte aber die Präzision. Ansonsten tat sich RB vor den Augen seines Global Head of Soccer, Jürgen Klopp, aber zunächst schwer im Spielaufbau. Es brauchte eine Einzelaktion von Diomande, der im Mittelfeld den Ball bekam und die Frankfurter Abwehr umkurvte, ehe er überlegt in die lange Ecke schlenzte.

Doch Frankfurt schlug zurück. Arnaud Kalimuendo bediente Ayoube Amaimouni mit einem Chipball, dessen ungeplanter Aufsetzer landete auf Larssons Kopf. Die Partie blieb offen und unterhaltsam, immer wieder blitzte die hohe spielerische Klasse von RB auf. Etwa direkt nach der Pause, als Diomande Christoph Baumgartner in Szene setzte. Der Österreicher schoss aber zentral auf Michael Zetterer.