Leverkusen: Quansah bereit für den Endspurt

SID 17.04.2026 • 10:52 Uhr Bayer steht vor einer wichtigen Woche - und kann dabei wieder auf einen Leistungsträger setzen.

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen kann im Saisonendspurt wieder auf Leistungsträger Jarell Quansah setzen. Der englische Abwehrspieler steht der Werkself im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung.

Das bestätigte Trainer Kasper Hjulmand am Freitag. Quansah war mit Oberschenkelproblemen rund drei Wochen ausgefallen.

Hjulmand lässt Startelf-Comeback offen

Ob der 23-Jährige gleich wieder in der Startelf auflaufen wird, verriet Hjulmand nicht. „Ich sage nicht heute, wie ich das lösen werde“, betonte der Däne. Angesichts des Dreierpacks in der kommenden Woche könne man aber „nicht zu viele gute Spieler haben“, es sei „sehr gut“, dass Quansah wieder zur Verfügung stehe.

Nach dem Ligaspiel gegen Augsburg treffen die Leverkusener im Pokal-Halbfinale auf Bayern München (Mittwoch, 20.45 Uhr/ZDF und Sky). Drei Tage später steht im Rennen um die Champions-League-Plätze das wichtige Rheinderby beim 1. FC Köln an.