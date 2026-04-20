Bundesliga: Leverkusener Eigengewächs wird Profi

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat U19-Nationalspieler Jeremiah Mensah mit einem Profivertrag ausgestattet.
Profivertrag für Bayer-Eigengewächs
Bayer Leverkusen setzt im offensiven Mittelfeld auf den Nachwuchs aus der eigenen Akademie. Jeremiah Mensah unterschreibt seinen ersten Profivertrag.
"Ein echtes Eigengewächs": Falkenberg (r.) über Mensah
© Bayer Leverkusen/Bayer Leverkusen
Der offensive Mittelfeldspieler bindet sich bis zum 30. Juni 2031 an den Werksklub, wie der Bundesligist am Montag mitteilte.
Bundesliga: Rolfes mit lobenden Worten
„Jeremiah Mensah hat seine fußballerischen Qualitäten in unseren Jugendteams vielfach nachgewiesen und sich über Jahre hinweg ganz hervorragend entwickelt“, sagte Sportchef Simon Rolfes: „Wir trauen Jeremiah zu, dass er sich langfristig bei den Profis durchsetzen und dort seine Akzente setzen kann.“
Der 18-Jährige spielt seit seinem sechsten Lebensjahr bei den Rheinländern. Direktor Fußball Kim Falkenberg bezeichnete Mensah als „echtes Eigengewächs“ und einen „Spieler mit ausgezeichneten Perspektiven bei Bayer 04“.