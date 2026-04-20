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Bundesliga: Leverkusener Eigengewächs wird Profi

Profivertrag für Bayer-Eigengewächs

Bayer Leverkusen setzt im offensiven Mittelfeld auf den Nachwuchs aus der eigenen Akademie. Jeremiah Mensah unterschreibt seinen ersten Profivertrag.
"Ein echtes Eigengewächs": Falkenberg (r.) über Mensah
"Ein echtes Eigengewächs": Falkenberg (r.) über Mensah
© Bayer Leverkusen/Bayer Leverkusen
SID
Bayer Leverkusen setzt im offensiven Mittelfeld auf den Nachwuchs aus der eigenen Akademie. Jeremiah Mensah unterschreibt seinen ersten Profivertrag.

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat U19-Nationalspieler Jeremiah Mensah mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der offensive Mittelfeldspieler bindet sich bis zum 30. Juni 2031 an den Werksklub, wie der Bundesligist am Montag mitteilte.

Bundesliga: Rolfes mit lobenden Worten

„Jeremiah Mensah hat seine fußballerischen Qualitäten in unseren Jugendteams vielfach nachgewiesen und sich über Jahre hinweg ganz hervorragend entwickelt“, sagte Sportchef Simon Rolfes: „Wir trauen Jeremiah zu, dass er sich langfristig bei den Profis durchsetzen und dort seine Akzente setzen kann.“

Der 18-Jährige spielt seit seinem sechsten Lebensjahr bei den Rheinländern. Direktor Fußball Kim Falkenberg bezeichnete Mensah als „echtes Eigengewächs“ und einen „Spieler mit ausgezeichneten Perspektiven bei Bayer 04“.

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