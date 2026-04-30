Lockere Bayern gegen den FCH? Schmidt sieht „Chance bei null“

SID 30.04.2026 • 15:11 Uhr Der Heidenheimer Coach glaubt nicht daran, dass die Münchner den Tabellenletzten unterschätzen könnten.

Für den FC Bayern ist es ein unbedeutendes „Zwischenspiel“ gegen den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, nach dem Spektakel in der Champions League bei Paris Saint-Germain und unmittelbar vor dem Wiedersehen kommt der fast sichere Absteiger nach München. Eine Chance für den 1. FC Heidenheim? „Dass sie uns unterschätzen, können wir ausschließen, das weiß ich“, sagte FCH-Trainer Frank Schmidt vor dem Gastspiel in der Allianz Arena am Samstag (15.30 Uhr/Sky), „die Chance liegt bei null.“

Die schwächste Auswärtsmannschaft beim Meister, die Schießbude der Liga beim 113-Tore-Champion: „Mehr Außenseiter kann man nicht sein“, sagte Schmidt am Donnerstag. Doch es gebe „nichts Schlimmeres, als wenn man vor dem Spiel schon irgendwas abschenkt. Das sind nicht wir, das ist nicht die Mannschaft, das ist nicht unser Vereine, das bin nicht ich.“

Es gelte, sich „zu wehren. Mit allem, was wir haben.“ Die Grundvoraussetzung für den ersten Erfolg in München, der dem FCH die Möglichkeit auf das Wunder Klassenerhalt bewahren würde, seien „Glaube und Mut. Sicher ist es so, dass wir an unser absolutes Maximum rankommen müssen. In allen Bereichen. Und das wird immer noch nicht reichen. Du brauchst auch die Portion Glück“, meinte Schmidt.

Dennoch werde seine Elf „nicht pausenlos drauf losstürmen können. Aber wenn wir nur versuchen werden, unser Tor zu verteidigen, dann ist es eine Frage der Zeit, dass die Bayern treffen. Aber ich möchte jetzt auch nicht größenwahnsinnig und vermessen sein und sagen, wir müssen in München was holen.“