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Macht Etas Beispiel Schule in der Bundesliga? Frage der Woche
Macht Etas Beispiel Schule?
Marie-Louise Eta absolviert ihr erstes Spiel als Cheftrainerin von Union Berlin. Wird ihr Beispiel Schule machen?
Christopher Mallmann
18.04.2026 • 22:22 Uhr
Marie-Louise Eta absolviert ihr erstes Spiel als Cheftrainerin von Union Berlin. Wird ihr Beispiel Schule machen?
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