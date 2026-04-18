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Macht Etas Beispiel Schule in der Bundesliga? Frage der Woche

Macht Etas Beispiel Schule?

Marie-Louise Eta absolviert ihr erstes Spiel als Cheftrainerin von Union Berlin. Wird ihr Beispiel Schule machen?
Trotz der Niederlage lobt Trainerin Marie-Louise Eta den Fokus ihrer Mannschaft, nachdem der 1. FC Union Berlin in der vergangenen Woche im Mittelpunkt stand.
Christopher Mallmann
Marie-Louise Eta absolviert ihr erstes Spiel als Cheftrainerin von Union Berlin. Wird ihr Beispiel Schule machen?
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