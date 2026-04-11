FC Bayern: Provokante Aktion von Olise

Johannes Vehren 11.04.2026 • 20:38 Uhr Michael Olise trifft bei Bayerns Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli. Bei seinem Jubel zieht der Flügelspieler den Unmut der heimischen Fans auf sich. Das hat Folgen.

Michael Olise ist während des Auswärtsspiels des FC Bayern beim FC St. Pauli (5:0) nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 (54. Minute) ausgepfiffen worden. Der Grund dafür war sein provokanter Jubel in Richtung der heimischen Fans.

Nachdem der Ball im Netz eingeschlagen war, hielt der Bayern-Star einen Finger an sein Ohr und gestikulierte mit seinem anderen Arm zu den St.-Pauli-Fans, dass sie lauter sein sollen. Damit provozierte er die Anhänger der Hamburger stark.

FC Bayern: Matthäus kritisiert Olise

„Das muss nicht sein“, kritisierte Sky-Experte Lothar Matthäus. Kommentator Wolff Fuss fügte hinzu: „Eine dezente Provokation.“

Die Quittung bekam Olise prompt, denn die Fans pfiffen den Franzosen bis zu seiner Auswechslung in der 59. Minute lautstark bei jedem Ballkontakt aus.