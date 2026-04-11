Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Provokante Aktion von Olise

Provokante Aktion von Olise

Michael Olise trifft bei Bayerns Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli. Bei seinem Jubel zieht der Flügelspieler den Unmut der heimischen Fans auf sich. Das hat Folgen.
Wenn sich die Spieler der französischen Nationalmannschaft zu ihren Länderspielen treffen, dann nutzen sie diese Bühne gerne für eine kleine Modenschau. Vor allem Bayern-Star Michael Olise sorgt dabei für einen echten Hingucker.
Johannes Vehren
Michael Olise trifft bei Bayerns Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli. Bei seinem Jubel zieht der Flügelspieler den Unmut der heimischen Fans auf sich. Das hat Folgen.

Michael Olise ist während des Auswärtsspiels des FC Bayern beim FC St. Pauli (5:0) nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 (54. Minute) ausgepfiffen worden. Der Grund dafür war sein provokanter Jubel in Richtung der heimischen Fans.

Nachdem der Ball im Netz eingeschlagen war, hielt der Bayern-Star einen Finger an sein Ohr und gestikulierte mit seinem anderen Arm zu den St.-Pauli-Fans, dass sie lauter sein sollen. Damit provozierte er die Anhänger der Hamburger stark.

FC Bayern: Matthäus kritisiert Olise

„Das muss nicht sein“, kritisierte Sky-Experte Lothar Matthäus. Kommentator Wolff Fuss fügte hinzu: „Eine dezente Provokation.“

Die Quittung bekam Olise prompt, denn die Fans pfiffen den Franzosen bis zu seiner Auswechslung in der 59. Minute lautstark bei jedem Ballkontakt aus.

Als Bayern-Coach Vincent Kompany dann seinen Schützling aus dem Spiel nahm, applaudierte der Torschütze noch einmal in Richtung der St.-Pauli-Fans. Olise wurde im Zuge dessen mit Konfetti beworfen, worauf er mit einem gehobenen Daumen reagierte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite