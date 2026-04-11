FC Bayern: Provokante Aktion von Olise

Michael Olise ist während des Auswärtsspiels des FC Bayern beim FC St. Pauli (5:0) nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 (54. Minute) ausgepfiffen worden. Der Grund dafür war sein provokanter Jubel in Richtung der heimischen Fans.
Provokante Aktion von Olise
Nachdem der Ball im Netz eingeschlagen war, hielt der Bayern-Star einen Finger an sein Ohr und gestikulierte mit seinem anderen Arm zu den St.-Pauli-Fans, dass sie lauter sein sollen. Damit provozierte er die Anhänger der Hamburger stark.
FC Bayern: Matthäus kritisiert Olise
„Das muss nicht sein“, kritisierte Sky-Experte Lothar Matthäus. Kommentator Wolff Fuss fügte hinzu: „Eine dezente Provokation.“
Die Quittung bekam Olise prompt, denn die Fans pfiffen den Franzosen bis zu seiner Auswechslung in der 59. Minute lautstark bei jedem Ballkontakt aus.
Als Bayern-Coach Vincent Kompany dann seinen Schützling aus dem Spiel nahm, applaudierte der Torschütze noch einmal in Richtung der St.-Pauli-Fans. Olise wurde im Zuge dessen mit Konfetti beworfen, worauf er mit einem gehobenen Daumen reagierte.