"Nach dem Sturm kommt immer die Sonne": Riera wirbt um Geduld

SID 24.04.2026 • 17:37 Uhr Trotz Kritik aufgrund seiner mäßigen Punkteausbeute verspricht Eintracht Frankfurts Cheftrainer vor dem Spiel in Augsburg Besserung.

Während Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga den Einzug in die Europa League zu verpassen droht, hat Trainer Albert Riera mit Verständnis auf den Unmut frustrierter Fans reagiert.

„Die Eintracht ist ein großer Klub mit großen Erwartungen. Wenn wir nicht gut genug sind, müssen wir kritisiert werden“, sagte der Spanier auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim formstarken FC Augsburg.

„Nach dem Sturm kommt im Leben immer die Sonne. Wir brauchen Geduld“, warb Riera zudem mit Blick auf seine bisherige SGE-Bilanz um mehr Zeit. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen dürften den Ansprüchen der Hessen kaum genügen. Das Mindestziel Platz sieben ist in Gefahr.

Bundesliga: Riera verteidigt seine Ausbeute

„Als ich übernommen habe, waren wir punktgleich mit Freiburg, momentan liegen wir einen Punkt hinter ihnen – und Freiburg spielt in den Augen vieler die beste Saison ihrer Geschichte“, verteidigte Riera seine mäßige Punkteausbeute. Im Fernduell mit dem SC um die Europa League will er auch in Augsburg an seiner in Frankfurt bisher unliebsamen Spielidee festhalten.