Nach Reiter-Ärger: FC Bayern findet Nachfolger

Maximilian Lotz 24.04.2026 • 22:55 Uhr Der Verwaltungsbeirat des FC Bayern hat einen neuen Vorsitzenden. Der Posten war nach dem Rücktritt von Ex-Oberbürgermeister Dieter Reiter vakant.

Alexander Sixt ist zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats des FC Bayern gewählt worden. Das teilte der Rekordmeister am Freitag mit.

Damit rückte der 46-Jährige automatisch gemäß Satzung auch in den Aufsichtsrat der Münchner auf. Dem Gremium gehören bekanntlich prominente Mitglieder wie Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß an.

Reiter legte alle Ämter beim FC Bayern nieder

Mit der Wahl des Münchner Unternehmers regelt der Klub die Nachfolge von Ex-Oberbürgermeister Dieter Reiter, der im März seine Ämter beim FC Bayern niedergelegt hatte. Anlass dieses Schritts war eine öffentliche Debatte um Reiter, der sich die Einkünfte seiner Nebentätigkeit nicht vom Münchner Stadtrat hatte genehmigen lassen.

Laut Bayern-Präsident Herbert Hainer bringe Sixt „alles mit, um dem FC Bayern bei seiner Weiterentwicklung unterstützen zu können. Er verfügt über einen umfangreichen wirtschaftlichen Background und ein großes Netzwerk und wird für frische Impulse sorgen.“

Sixt nimmt Aufgabe „mit großem Respekt an“

Sixt ist stellvertretender Vorsitzender der gleichnamigen Autovermietungsfirma und gehört dem Verwaltungsbeirat seit diesem Jahr an. Als seine Stellvertreterin in diesem Gremium fungiert weiterhin Alexandra Schörghuber.