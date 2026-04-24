Nach Reiter-Ärger: FC Bayern findet Nachfolger

Alexander Sixt ist zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats des FC Bayern gewählt worden. Das teilte der Rekordmeister am Freitag mit.
FC Bayern findet Reiter-Nachfolger
Damit rückte der 46-Jährige automatisch gemäß Satzung auch in den Aufsichtsrat der Münchner auf. Dem Gremium gehören bekanntlich prominente Mitglieder wie Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß an.
Reiter legte alle Ämter beim FC Bayern nieder
Mit der Wahl des Münchner Unternehmers regelt der Klub die Nachfolge von Ex-Oberbürgermeister Dieter Reiter, der im März seine Ämter beim FC Bayern niedergelegt hatte. Anlass dieses Schritts war eine öffentliche Debatte um Reiter, der sich die Einkünfte seiner Nebentätigkeit nicht vom Münchner Stadtrat hatte genehmigen lassen.
Laut Bayern-Präsident Herbert Hainer bringe Sixt „alles mit, um dem FC Bayern bei seiner Weiterentwicklung unterstützen zu können. Er verfügt über einen umfangreichen wirtschaftlichen Background und ein großes Netzwerk und wird für frische Impulse sorgen.“
Sixt nimmt Aufgabe „mit großem Respekt an“
Sixt ist stellvertretender Vorsitzender der gleichnamigen Autovermietungsfirma und gehört dem Verwaltungsbeirat seit diesem Jahr an. Als seine Stellvertreterin in diesem Gremium fungiert weiterhin Alexandra Schörghuber.
„Ich bedanke mich für das Vertrauen und nehme die Aufgabe mit großem Respekt an“, sagte Sixt. „Der FC Bayern begleitet mich bereits mein Leben lang, ich bin seit frühester Jugend Mitglied des Vereins. Ich möchte im Verwaltungsbeirat meinen Beitrag leisten, damit der FC Bayern weiterhin Maßstäbe setzt – auf wie außerhalb der Spielfelder.“