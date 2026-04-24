Nach Rot im Nordderby: Otele-Sperre hat Bestand

SID 24.04.2026 • 16:25 Uhr Trotz Einspruchs muss der HSV-Angreifer Philip Otele zwei Spiele pausieren.

Der Hamburger SV muss im Abstiegskampf der Bundesliga die kommenden zwei Spiele auf Angreifer Philip Otele verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wurde der Einspruch des Aufsteigers gegen die ausgesprochene Sperre abgelehnt.

„Wir gehen von rücksichtslosem Verhalten des Spielers Otele und damit von rohem Spiel aus. Spieler Otele hatte die Gefahr erkannt, die von seinem Einsatz in hohem Tempo und mit großer Dynamik ausging“, begründete Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, die Entscheidung: „Dabei hat er die Gefährdung des Gegenspielers in Kauf genommen.“

Bundesliga: HSV hoffte auf Reduzierung der Sperre

HSV-Vorstand Eric Huwer hatte bereits kurz nach der Partie verkündet, gegen eine mögliche Zwei-Spiele-Sperre vorgehen zu wollen. Trainer Merlin Polzin zeigte sich noch am Donnerstag zuversichtlich, dass eine Entscheidung zugunsten des Hamburger Angreifers gefällt werden würde.