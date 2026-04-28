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Nach Roter Karte: Saison für Castrop gelaufen

Saison für Gladbach-Star gelaufen

Borussia Mönchengladbach muss im Saisonendspurt auf Jens Castrop verzichten. Der DFB sperrt den 22-Jährigen nach seiner Roten Karte für drei Spiele.
Die Partie zwischen Wolfsburg und Mönchengladbach endete zwar ohne Tore, dafür mit einer roten Karte für Fohlen-Spieler Jens Castrop. Doch bei der Szene gehen die Meinungen auseinander.
SID
Borussia Mönchengladbach muss im Saisonendspurt auf Jens Castrop verzichten. Der DFB sperrt den 22-Jährigen nach seiner Roten Karte für drei Spiele.

Jens Castrop wird Borussia Mönchengladbach nach seiner Roten Karte am vergangenen Wochenende im Saisonendspurt nicht mehr zur Verfügung stehen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den 22-Jährigen wegen seines „rohen Spiels“ im Duell gegen den VfL Wolfsburg (0:0) mit einer Sperre von drei Spielen, damit fehlt der Mittelfeldspieler seinem Verein in den verbleibenden Begegnungen der Saison.

Gladbach muss ohne Castrop um Klassenerhalt kämpfen

Castrop hatte den Wolfsburger Sael Kumbedi in der zweiten Minute der Nachspielzeit hart gefoult und war daraufhin von Schiedsrichter Tobias Stieler des Feldes verwiesen worden.

In den Kampf um den Klassenerhalt kann Castrop somit nicht mehr eingreifen: Momentan hat die über weite Strecken der Saison abstiegsgefährdete Borussia drei Spieltage vor Saisonende aber sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

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