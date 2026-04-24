Nmecha kehrt ins Lauftraining zurück

SID 24.04.2026 • 15:24 Uhr Der Nationalspieler hofft, rechtzeitig für die WM in Form zu kommen. Jetzt gibt es gute Nachrichten von seinem Trainer.

Felix Nmecha ist bei Borussia Dortmund ins Lauftraining zurückgekehrt und kann auf Einsätze im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga hoffen. „Wir sind zuversichtlich, dass er noch in dieser Saison wieder dabei sein wird“, sagte Trainer Niko Kovac über den Nationalspieler, der auf eine Nominierung für die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada hofft.

Mittelfeldspieler Nmecha fehlt seit Ende März wegen einer Außenbandverletzung im Knie. Dies macht sich auch im Spiel des BVB bemerkbar, ohne den 25-Jährigen verloren die Dortmunder zwei von drei Spielen. Nmecha, als Verbindungsglied zwischen Abwehr und Angriff ungemein wichtig, kann derzeit nicht gleichwertig ersetzt werden.

Nmecha auch für Weltmeisterschaft wichtig

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Entwicklung ganz genau beobachten. Schließlich hatte er große Sorge um den Mittelfeldspieler geäußert.