Oliver Baumann zum FC Bayern? DFB-Keeper reagiert!

Philipp Heinemann 05.04.2026 • 19:36 Uhr Oliver Baumann wird auf Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern angesprochen - sein Trainer ist genervt.

Oliver Baumann hat erstmals auf Berichte reagiert, nach denen der FC Bayern ihn als erfahrenen Backup ins Visier genommen hat. Die Vereinsbosse in München sollen in dem 33 Jahre alten Nationalkeeper der TSG Hoffenheim einen Transferkandidaten sehen, sollte sich Stammtorhüter Manuel Neuer für ein Karriereende im Sommer entscheiden.

„Oh wow, darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das mache ich dann irgendwann – oder auch nicht“, sagte Baumann bei Bild auf eine Frage zum angeblichen Bayern-Interesse.

In München laufen die Verträge von Neuer und auch Sven Ulreich aus. Bei beiden ist ein Verbleib über die aktuelle Spielzeit hinaus noch offen.

Bayern-Berichte ärgern Baumanns Trainer

Baumann könnte einen erfahrenen Backup für Bayerns Jonas Urbig darstellen, sollte dieser zum neuen Stammtorhüter erklärt werden – so die Berichte.

Wenig begeistert von den Spekulationen zeigte sich Baumanns Trainer Christian Ilzer: „Keine Ahnung. Ihr enthüllt sehr viel, die Berater tun ihr Übriges. Das läuft bei mir links und rechts vorbei. Wir sind fokussiert auf die letzten Spiele“, sagte er zur Bild.