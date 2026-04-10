Personalsorgen beim HSV: Vuskovic fällt in Stuttgart aus

SID 10.04.2026 • 14:38 Uhr Sorgen beim Hamburger SV. Für die Partie beim VfB Stuttgart fallen gleich mehrere wichtige Spieler aus.

Der Hamburger SV muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga kurzzeitig auf seinen Shootingstar Luka Vuskovic verzichten. „Luka hat eine Knieprellung, fällt demnach für das kommende Spiel aus“, sagte Trainer Merlin Polzin vor der Partie beim VfB Stuttgart am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER). Für das Nordderby bei Werder Bremen in der kommenden Woche soll der 19 Jahre alte Innenverteidiger aber wieder zur Verfügung stehen.

„Es ist so, dass er alles versucht sich zu pflegen und bereit zu sein, spielen zu können“, sagte Polzin mit Blick auf das Duell in Stuttgart. „Aber er steht uns nicht zur Verfügung, deshalb geht es darum, die anderen Jungs gut einzustellen und ihnen das Vertrauen mitzugeben, was eine gute Leistung ermöglicht.“

HSV muss auf mehrere Spieler verzichten

Neben Vuskovic muss der HSV auf Stammspieler Miro Muheim (Rotsperre) verzichten. Auch Albert Sambi Lokonga muss kurzfristig mit muskulären Problemen passen. Die Offensivkräfte Yussuf Poulsen und Jean-Luc Dompé sind ebenfalls noch nicht wieder fit.