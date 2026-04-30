Polanski versteht Mitglieder-Kritik als Input: "Gehört dazu"

SID 30.04.2026 • 14:15 Uhr Der Gladbach-Coach hatte sich am Montag von den Mitgliedern angesichts der enttäuschenden Saison viel Kritik anhören müssen.

Eugen Polanski hat die Kritik auch an seiner Person auf der Mitgliederversammlung von Borussia Mönchengladbach als wichtigen Input verstanden. „Man kann die Kritik über sich ergehen lassen oder man kann sie annehmen. Ich bin einer, der sie annimmt. Ob die positiv oder negativ ist – das gehört im Job dazu. Ich habe da etwas rausgezogen“, sagte der Gladbach-Trainer am Donnerstag.

Polanski, aber auch die Vereinsführung hatten sich am Montagabend von den Mitgliedern angesichts der enttäuschenden Saison mehrere kritische Wortmeldungen anhören müssen. Aufsichtsratschef Michael Hollmann hatte für den Sommer einen „klaren Schnitt“ gefordert. Dies habe er aber nicht auf sich bezogen, so Polanski: „Wir sind bereits in die Analyse gegangen. Ihr könnt gewiss sein, dass wir analysieren werden, was gut und was schlecht war“, sagte er.